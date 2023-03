Procès des attentats à Bruxelles: pu tour de l'ancien basketteur Sébastien Bellin et de la famille d'André Adam de témoigner

Ce sera ensuite au tour de Bart Van Houcke et Jan Swiers de prendre la parole. Les deux hommes étaient les employeurs de Nic Coopman, qui a également trouvé la mort à Zaventem. Enfin, la journée de jeudi se refermera avec le témoignage de Philippe Vandenberghe et Typhaine Salmon, qui se trouvaient tous deux dans l'aéroport bruxellois le 22 mars 2016. La cour d'assises juge 10 hommes pour leur implication dans les attentats de Zaventem et Maelbeek.

Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)