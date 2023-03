Sécurité renforcée, contrôle du public… comment Jurbise se prépare à accueillir le choc Francken-Bouchez

La rencontre risque de faire du grabuge. Plus de 400 personnes se sont déjà inscrites pour entendre le débat et d’autres sont encore attendues, puisqu’il est possible de venir le jour même sans inscription. Mais c’est surtout la venue de personnes qui entretiennent un rapport conflictuel avec les deux orateurs qui inquiète la commune. L’organisation s’attend à ce que des mouvements de protestation se manifestent autour du lieu de rencontre.

Le SETCa de Mons, qui avait prévu un comité d’accueil animé à une soirée de Georges-Louis Bouchez, a annoncé qu’il remettrait le couvert. Va-t-il ressortir les œufs, comme au mois de novembre 2022 ? “Nous voulons de manière pacifique mais résolue, contester leurs politiques néo-libérales et antisociales”, déclare le syndicat dans un communiqué. “En effet, nous ne voyons pas quelle est la plus-value pour notre région d’une telle rencontre qui n’est certainement pas un débat puisqu’ils défendent les mêmes valeurs de rejet, d’exclusion, de mépris envers les chômeurs, les malades de longue durée, les immigrés, mais également les Wallons.”

Des groupuscules de gauche ouvertement hostiles à la vision défendue par Theo Francken pourraient également être tentés de rejoindre l’événement, selon la commune de Jurbise.

Quinzaine de policiers

Raison pour laquelle les organisateurs ont prévu de renforcer la sécurité autour de la salle Jacques Galant. “On renforce les effectifs de police”, confirme le cabinet de la bourgmestre. “Une quinzaine de policiers va encadrer l’événement. Et on fait appel à un service de sécurité pour encadrer Georges-Louis Bouchez et Theo Francken.”

C’est en tant que présidente de la Fédération du MR de Mons-Borinage que Jacqueline Galant a mis en place cette rencontre. En tant que bourgmestre, elle a pris contact avec les services de police qui ont jugé utile de renforcer la sécurité pour l’occasion.

Concernant l’intervention de la SETCa, la bourgmestre s’irrite car “ils n’ont demandé aucune autorisation”. Les services de police ont dû contacter les syndicats pour confirmer leur venue. “Je ne comprends pas que l’on puisse contester la venue de quelqu’un élu de manière démocratique. On donne une image de la Wallonie détestable lorsque l’on ne laisse pas parler quelqu’un comme Theo Francken.”

Pour éviter les dérives, les organisateurs ont voulu procéder par inscription. “Cela nous permet de contrôler les identités des visiteurs et de vérifier qu’ils viennent bien pour l’événement et non pour créer de la confusion.”

Notons néanmoins que les visiteurs ne sont pas obligés de s’inscrire et donc d’être contrôlés.

Le débat de ce soir abordera des thèmes comme l’avenir de la Belgique, les relations entre la Wallonie et la Flandre, la politique d’asile ou encore les défis socio-économiques et réformes structurelles.