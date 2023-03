La lutte contre les fumigènes et les interdits de stade est un flop : "Les stewards n’ont pas la compétence des policiers"

À lire aussi

Désormais, les engins pyrotechniques sont tout simplement bannis des terrains mais dans la réalité, les stewards sont bien démunis. "Dans et autour des stades de football, différents acteurs sont responsables de la sécurité", explique Tineke Van Izghem, porte-parole du SPF Intérieur. "Tout le monde connaît les stewards avec leurs gilets orange. Il s’agit pour la plupart de bénévoles qui sont chargés de l’accueil et du contrôle des billets des spectateurs, de l’inspection des stades. Les stewards n’ont pas de pouvoirs de police et ne sont donc pas autorisés à faire usage de la force ou de la coercition ni à effectuer des contrôles d’identité. Ils ne sont pas non plus des agents de sécurité et peuvent effectuer quelques fouilles superficielles."

Cet aspect justifie le fait que dans la pratique, les supporters sont encore nombreux à pouvoir entrer avec des fumigènes dans les enceintes. "En concertation avec la police, le bourgmestre, les pompiers, nous avions autorisé nos supporters à faire des animations pyrotechniques encadrées et en contrepartie, ils ne pouvaient plus les utiliser à des fins de vandalisme", explique Medhi Bayat. "Depuis lors, la ministre de l’Intérieur a décidé d’instaurer une tolérance zéro ce qui nous a amenés à revenir en arrière."

Les stewards ne sont dès lors pas habilités à pouvoir fouiller les supporters de manière approfondie comme pourraient le faire des policiers ou agents de gardiennage. "Certes, cela fait partie du folklore mais il faut pouvoir l’encadrer. À tout moment, il peut y avoir un incident très grave. Lors du Clasico, les supporters des deux camps se sont affrontés à coups de fumigènes mais cela peut tuer quelqu’un ! Le problème, c’est que les fumigènes peuvent être utilisés pour arrêter un match en cas de mécontentement des supporters suite à l’aspect sportif ou suite à la gestion sportive du club et la situation devient alors incontrôlable", poursuit Medhi Bayat.

Enfin, il apparaît que les supporters interdits de stade parviennent tout de même à assister aux matchs. Les billets sont certes nominatifs mais il n’y a aucune vérification de la carte d’identité. N’importe qui peut dès lors utiliser le ticket d’un autre supporter. Une manière de contourner cette infraction serait d’instaurer un dispositif de reconnaissance facial mais cela se heurte à différents obstacles. "Idéalement, cela serait bien d’avoir un accord global avec tous les clubs de Pro League pour instaurer un contrôle facial mais cela coûte cher et va à l’encontre du respect de la vie privée des supporters. Il faudra légiférer sur ce point car il s’agit assurément du meilleur moyen de bannir les supporters les plus turbulents", conclut Medhi Bayat.