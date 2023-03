La violence et le racisme dans les stades de Pro League atteint des sommets : "Les crises successives aggravent la situation"

Selon les derniers chiffres communiqués par la police fédérale, 332 procès-verbaux ont été dressés au cours du premier trimestre 2022, contre 503 sur l’ensemble de l’année 2021. Un chiffre qui, dans la réalité, est bien plus élevé, tous les comportements haineux ne faisant pas l’objet d’un signalement systématique. C’est dans les clubs anversois (Antwerp et Beerschot) que la situation est la plus problématique avec un tiers des plaintes enregistrées, suivi des clubs de Flandre-Orientale (Bruges et Gand).

Au cours de la saison écoulée, plus de 1 800 ans d’interdiction de stade et plus de 900 000 d’euros d’amendes ont été infligés par la Cellule football du SPF Intérieur. "Les raisons les plus fréquentes sont les violences et dégradations, le non-respect des injonctions, le jet d’objets, les incitations à la haine, l’usage d’engins pyrotechniques comme des fumigènes et des pétards, les faits de provocations en ce compris des faits de discrimination", explique Sandra Eyschen, porte-parole de la police fédérale.

"En Angleterre, ils sont parvenus à bannir le hooliganisme mais ce phénomène revient sur le devant de la scène."

Plusieurs facteurs expliquent la hausse des violences ces dernières années. "L’agressivité a toujours existé dans les stades mais on constate une recrudescence depuis la crise sanitaire rapidement suivie par la crise économique. Le constat se pose partout en Europe, pas uniquement en Belgique. En Angleterre, ils sont parvenus à bannir le hooliganisme mais ce phénomène revient sur le devant de la scène", explique Medhi Bayat, administrateur-délégué du Sporting de Charleroi et membre du conseil d’administration de la Pro League.

Les crises successives engendrent une frustration de la part des supporters qui utilisent les stades de football comme exutoire. "La virulence dans les stades trouve sa genèse à travers les réseaux sociaux où tout est monté en épingle. C’est notamment depuis les réseaux que des actions de mécontentement sont organisées sur les pages Facebook des groupes des Ultras. Avec l’effet de masse, certaines personnes vont agir machinalement en se sentant impunies", poursuit-il.

Selon Medhi Bayat, il convient d’améliorer la prévention en sensibilisant davantage les supporters par rapport à l’image qu’ils renvoient du club, parfois jusqu’au-delà de nos frontières. "Ils doivent être conscients qu’ils représentent leur club ainsi que son image. Ce sont eux, les ambassadeurs. Mais lorsqu’un club est condamné financièrement à cause du comportement de quelques supporters, on a l’impression que ceux-ci s’en foutent royalement et ils continuent de plus belle", conclut-il.