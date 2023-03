Le comité d'experts universitaires se prononce en faveur de l'allongement du délai légal pour avorter

Le groupe d'experts mandatés pour évaluer la loi sur l'avortement a remis son rapport. Après un an de travail, ces experts désignés par les rectricres et recteurs des sept universités du pays à la demande de la Vivaldi se sont prononcés clairement en faveur d'une révision de la loi sur l'ivg. Les experts préconisent notamment la suppression du délai légal d'attente de six jours pour les femmes désirant avorter. Ils préconisent également de supprimer le devoir d'informer chaque patiente qui demande une interruption de grosse sur l'adoption et sur les différentes "possibilités d'accueil" de l'enfant à naître.