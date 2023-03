Les clubs de Pro League démunis face au hooliganisme : "La délation entre supporters n’est pas la meilleure approche", estime Mehdi Bayat

Mehdi Bayat, membre du conseil d’administration de la Pro League, n’est pas spécialement en faveur de la généralisation de cette mesure. "Je ne suis pas en faveur de la délation permanente. J’estime qu’il est préférable de bien éduquer les supporters du pays en leur faisant prendre conscience de leurs actes, même si la méthode du QR code peut permettre d’identifier des supporters problématiques", tempère-t-il.

"On prône plutôt le dialogue et la désescalade avec des équipes discrètes de policiers en civil, également appelés spotters."

Du côté de la police fédérale, la problématique est prise à bras-le-corps grâce à une collaboration avec les clubs, les fédérations du monde du football (RBFA et Pro League), les autorités et les services de police. "Dans les stades, il revient en premier lieu à l’organisateur de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer un bon déroulement de l’événement et la sécurité des spectateurs", explique Sandra Eyschen, porte-parole de la police fédérale. "Les services de police peuvent intervenir en appui de l’organisateur mais il n’est en général pas opportun d’avoir une présence policière fort visible dans un stade. On prône plutôt le dialogue et la désescalade avec des équipes discrètes de policiers en civil, également appelés spotters."

Étant donné que les auteurs ne peuvent être punis qu’après avoir été identifiés, un système efficace de caméras est indispensable, explique la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. "Au début de cette saison, la cellule football a donc entamé une tournée d’inspection des stades de football afin de vérifier les systèmes de caméras des clubs professionnels. Les 30 clubs professionnels ont été contrôlés en l’espace de trois mois. Des manquements ont été constatés dans huit clubs", conclut-elle.