Météo : entre 11°C et -6°C, à quoi s'attendre aujourd'hui ?

Les maxima seront atteints en milieu de journée et varieront entre 6 et 11°C. Les températures accuseront une nette baisse en cours d'après-midi. En soirée et en début de nuit, quelques averses de neige concerneront encore l'Ardenne.

À lire aussi

Toutefois, en cours de nuit, le temps redeviendra généralement sec avec un ciel qui se dégagera dans la plupart des régions. Des plaques de glace pourront rendre les routes glissantes. La nuit sera très froide avec des températures qui redescendront entre 0°C en bord de mer et -6°C dans les cantons de l'Est. Le week-end affichera deux visages. La journée de samedi sera calme avec un ciel assez ensoleillé. En revanche, la pluie fera son retour dimanche.