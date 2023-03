À lire aussi

Le vice-Premier ministre a également abordé la situation des fonctionnaires. “On doit tenir compte des conditions de travail, des situations appellent de meilleures rémunérations et pensions. Les fonctionnaires se battent pour la qualité du service rendu à la population. Dans certains services publics, on est moins bons que par le passé à cause d’une réduction de budget ou de service. C’est d'ailleurs difficile d’attirer des candidats dans certains postes qui sont moins bien rémunérés que dans le privé. Les pensions ? Elles ne sont pas mirobolantes”.

Avant d’aborder la proposition de réforme fiscale de Vincent Van Peteghem. “On doit baisser la fiscalité sur le travail et la cibler sur les bas et moyens salaires. La proposition du ministre Van Peteghem est trop large. Le transfert vers la consommation nous pose également problème. On doit éviter au maximum cette augmentation de la TVA, qui va aussi être supportée principalement par les pensionnés. Il faut taxer davantage les plus riches”.

Enfin, Pierre-Yves Dermagne tire un bilan de la Vivaldi, à un an des élections. "On a été confrontés à une série de crises inattendues comme la deuxième vague du Covid, les inondations ou la guerre en Ukraine. Quand on regarde les chiffres en Belgique, on a créé plus de 200 000 emplois en deux ans. On a d’ailleurs un taux d’emploi inédit, ça n’était jamais arrivé mais il faut faire plus. Notre bilan est satisfaisant mais il faut continuer à travailler. Continuer avec Alexander De Croo comme Premier ministre ? Oui, je n’ai aucune difficulté avec lui. Mais entre Paul Magnette et De Croo, j’opte pour mon président de parti !”