Georges-Henri Beauthier, invité du Grand Entretien DH : “Quand on a défendu une victime de Dutroux, on ne peut pas, après, défendre un pédophile”

Depuis le 1er janvier, Georges-Henri Beauthier a rangé sa toge au placard, après 50 ans de barreau. Il reste avocat honoraire. L’homme est surtout connu pour avoir défendu Lætitia Delhez, une des victimes de Marc Dutroux. Mais celui qui a été durant deux ans président de la Ligue des Droits de l’Homme était aussi un des spécialistes du droit des étrangers. Le drame du Heysel, le procès du dictateur tchadien Hissène Habré, les Tueurs du Brabant, les attentats de Bruxelles… il s’y est mouillé également…

Maître Beauthier, pourquoi arrêter maintenant ?

“J’ai cinquante ans de barreau. C’est un bon bail. J’ai été un franc battant, modéré tout de même dans la contestation. Deuxièmement, en 2022, je me suis retrouvé, pendant le Covid, dans une situation où je devais préparer un cours pour des avocats stagiaires. Et j’ai mis un temps fou. Je n’avais plus envie de complètement replonger dans la matière. Il y avait de la lassitude. Je me disais que d’autres pouvaient faire ça mieux que moi. Je n’aurais pas le même entrain à donner un cours de droit des étrangers aujourd’hui. Je suis dépassé, je ne suis plus à la hauteur. La matière est devenue tellement disparate, il n’y a plus aucun fil conducteur, si ce n’est des décisions au coup par coup des ministres successifs. Il faut une refonte des lois, de nouvelles balises, faire autre chose que du raccommodage.”

Georges-Henri Beauthier est un avocat belge. Fils de l'avocat et homme politique Richard Beauthier, il fut président de la section francophone de la Ligue des droits de l'homme belge de 1998 à 2000

Vous êtes étiqueté comme l’avocat de victimes…

“Quand on a été l’avocat d’une victime de Dutroux, on n’imagine pas après défendre un pédophile. Je me sens plus à l’aise en tant qu’avocat de victimes. Quand j’ai commencé le barreau, elles étaient les petites mains du procureur. Mais j’ai aussi défendu des criminels. La première défense pénale que j’ai faite, c’était pour un violeur. Ma préoccupation, outre sa défense, c’était de rendre ce type de procès public. À l’époque, les affaires intrafamiliales, c’était à huis clos. Finalement, j’ai obtenu d’un homme qui battait sa femme qu’il ne s’oppose pas à un procès public.”

guillement La responsabilité des gendarmes, de la justice, on n’a pas voulu creuser. Dutroux était un agent de la Sûreté ou de la gendarmerie ? Ou des deux ? Pourquoi on ne l’a pas dénoncé plus tôt ? Pourquoi on l’a protégé ? C’était clairement un indic.

Avec le recul, que vous inspire le Dossier Dutroux. ?

“Un grand gâchis. On ne sait toujours pas ce qui s’est vraiment passé. On nous a vendu qu’avec le Dossier bis (NDLR. visant à trouver d’éventuels suspects autres que ceux qui avaient été jugés), on nous donnerait des réponses. Les victimes, comme Jean-Denis Lejeune ou Lætitia Delhez, n’en ont pas reçues. Qu’on me dise que le Vatican était là-dedans, ça, je ne vais pas le croire. J’ai jamais dit qu’il y avait des réseaux établis. J’ai dit qu’on n’avait pas toute la vérité. La responsabilité des gendarmes, de la justice, on n’a pas voulu creuser. Dutroux était un agent de la Sûreté ou de la gendarmerie ? Ou des deux ? Pourquoi on ne l’a pas dénoncé plus tôt ? Pourquoi on l’a protégé ? C’était clairement un indic. On a laissé faire des tas de choses. Un gâchis donc mais on a tout de même pu faire en sorte que le droit des victimes progresse. Qu’elles ne soient plus considérées comme des parties de seconde zone ou des aidants des procureurs. Mais des parties à part entière. Cela dit, il reste des progrès à réaliser au niveau des tribunaux d’application des peines, notamment lors des libérations conditionnelles. Les victimes sont considérées comme portions congrues, il n’y a pas de procédure contradictoire, elles n’ont pas de droit d’appel.”

Lors de l’affaire Dutroux, plein de théories complotistes ont émergé. Vous êtes-vous senti englobé parmi ceux qui défendaient des thèses farfelues ?

“Il y a un peu de ça. Tant qu’on n’est pas devant une vérité établie, qu’on ne vous donne pas des explications plausibles, la place est là pour fantasmer. C’est un peu comme le Covid. On voit maintenant que ceux qui contestaient le Covid, quelque part ils avaient raison, quelque part ils avaient tort. Le gouvernement a dû prendre des mesures globales et impopulaires. On a imposé des choses aux gens sans leur donner des explications nécessaires, sans réel débat démocratique. Mais d’un autre côté, quels sont les effets du vaccin sur la santé des gens ? Ça, on ne le saura que dans quelques années. Il y a des vérités, il y a des excès. Mais dans les excès, il y a eu des vérités assénées qui ne sont pas fausses non plus.”

Elle s’en sort Lætitia ?

Lætitia Delhez

“Elle s’en sort avec ses enfants., avec sa vie. C’est là la plus grande victoire. Chaque victime a eu son approche. Sabine Dardenne était plutôt réservée, moins militante. Je ne la critique pas, hein. Lætitia ne voulait pas faire de déclarations mais elle assistait, elle était là. Pourtant, la première fois que je l’ai vue chez le juge d’instruction, elle avait des ulcères tellement elle était mal, elle n’était pas écoutée, pas entendue. Au départ, elle ne voulait pas venir au procès. Il a fallu débloquer des choses, la persuader que c’était important pour elle et pour tout le monde.”

Qu’allez-vous faire maintenant ?

“D’abord me reposer. Il y a des procès que j’aurais encore voulu mener, visant à donner des droits à la nature. On n’a pas le droit de faire ce qu’on fait, de laisser la nature dans cet état comme héritage pour les générations futures. Il y a aussi un énorme problème avec le numérique et la vie privée. Il existe toute une série de fichiers, de dépendances par rapport à l’informatique qui m’affolent, qui m’effraient. Le nombre de gens qui sont salis sur les réseaux sociaux, jusqu’à ce qu’ils se suicident. Si j’avais continué, mes prochains clients auraient pu être des victimes de harcèlement ou de diffamation. On ne peut pas laisser les gens désemparés face à des racontars, des médisances. On doit vraiment avoir une action citoyenne pour faire en sorte qu’on ne nous enserre pas dans des fichiers. Je me vois me mettre au service d’associations qui s’attaquent à ces problèmes.”

Olivier Vandecasteele : “Je suis contre l’échange de prisonniers. Ce serait un pied de nez à la justice belge.”

Georges-Henri Beauthier a été l’avocat d’une quinzaine de parties civiles lors du procès d’Assadollah Assadi, condamné à Anvers, à 20 ans de prison pour tentative de meurtre et terrorisme. Celui-là même dont il est question dans le cadre de l’épineux dossier d’échange de prisonniers avec le Belge Olivier Vandecasteele, emprisonné en Iran.

©BELGA

Faut-il faire cet échange ?

“Je ne vais pas me positionner. Cela dit, j’ai demandé, avec d’autres confrères, pendant quatre ans, la condamnation d’Assadi et de ses acolytes. Et là, on ferait fi de cette décision de justice pour le renvoyer en Iran où on va le libérer, où il sera accueilli comme un héros. Ce serait un pied de nez à la justice belge. Encore une fois mon rôle d’avocat, c’est de défendre les victimes. Les victimes, c’est toutes celles qui ont déjà été assassinées par le régime iranien. Et c’est toutes celles qui auraient pu être tuées. Et c’est aussi Olivier Vandecasteele. Sur le principe, je suis contre un échange de prisonnier avec des condamnés terroristes de cette envergure-là. Et, de l’autre côté, il y a un homme qui joue sa vie. Mais il y en a plein d’autres, aussi, dans le viseur des autorités iraniennes. Le pouvoir iranien n’y va pas de main morte. Et on n’est même pas sûr que si on accepte les conditions de l’Iran, Olivier Vandecasteele sera libéré sain et sauf. On n’est pas face à des gens de bonne foi côté iranien. Par contre, pour Olivier Vandecasteele, il faut obtenir des meilleures conditions de détention et un procès équitable.”