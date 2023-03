Les militaires vont devoir débourser jusqu’à 20 % de plus pour se nourrir : “Ce que la Défense donne d’une main, elle le reprend de l’autre”

Une avancée saluée par le personnel et l’ensemble des syndicats, même si les candidats militaires en formation à l’armée n’en bénéficient pas et que la décision pour le personnel civil de la défense a été reportée au prochain conclave budgétaire au cours duquel la question de l’octroi de chèques-repas à l’ensemble des agents de l’État sera abordée.

Mais entre-temps, l’enthousiasme est retombé du côté du personnel. En effet, la Direction Générale Budget et Finances a annoncé que le prix minimum d’un repas de midi dans les installations militaires passera de 4,50 € à 5,50 € à partir du 1er avril 2023, d’après le syndicat du CGPM.

“Cela ne semble pas être beaucoup, mais cela correspond à une augmentation de 22 %. Et on parle ici d’un prix minimum ; localement, ce montant peut donc être encore augmenté, ce qui se produit déjà en quelques endroits, fustige le président du syndicat militaire CGPM, Yves Huwart. Cela peut monter jusqu’à 6,50 euros, sachant que les candidats militaires, qui ont le salaire le plus bas, sont nombreux et n’en bénéficient pas. On a été informé que ça allait se faire mais ce n’est pas pour ça qu’on était d’accord. Il y a des arguments qui sont compréhensibles dans le contexte actuel mais c’est la manière de faire est ici assez spéciale et manque de transparence”.

"Les prix n'ont pourtant pas augmenté de 22%"

”La Défense préfère à nouveau répercuter les coûts sur le personnel”

Dans les infrastructures militaires, il existe deux types de réfectoires. Ceux gérés par la Défense et ceux gérés par une firme civile (outsourcing), comme c’est le cas à l’École Royale Militaire (ERM). Selon le syndicat militaire, la crise sanitaire et l’inflation galopante sont les explications derrière cette augmentation. “Cependant, la crise sanitaire est terminée depuis déjà un certain temps et les prix des aliments n’ont pas augmenté de 22 %. En d’autres termes, ce que la Défense donne d’une main, elle le reprend de l’autre”.

Si la hausse de ces frais annoncée par l’armée est audible au niveau du contexte d’inflation actuel, les raisons sont ailleurs pour le syndicat.

“On se rend compte en fouillant un peu que la Défense ne donne pas toutes les explications, souligne-t-il. Dans les installations exploitées par la Défense, il y a encore un héritage en personnel qui doit être payé, cinq travailleurs issus du Club Prince Albert travaillent par exemple désormais dans d’autres infrastructures. Leur charge salariale est de 200.000 euros par an et comme par hasard, la Défense espère via cette hausse des prix avoir empocher la même somme chaque année. L’augmentation est présentée comme une adaptation à l’inflation mais dans la réalité, c’est pour compenser et payer le salaire de 5 membres du personnel que l’armée a toujours à sa charge dans une autre infrastructure horeca”.

Au total, 2.500 postes sont vacants pour le personnel militaire cette année. Le ministère veut, à lui seul, recruter 10.000 personnes (militaires et civils) durant la législature en cours. Un défi qui ne doit pas être relevé à n’importe quel prix, note le syndicat. “À cause de l’attrition, on perd 50 millions d’euros par an et à côté, on augmente les prix dans les réfectoires pour couvrir et assurer le salaire du personnel, ça ne va pas et c’est ce qui provoque notre mécontentement aujourd’hui, poursuit Huwart. Quand on demande de rendre des comptes, personne ne semble être responsable. Et au final, c’est le personnel qui gagne le moins qui doit le payer. La Défense n’a pas le cran de prendre une décision en faveur du personnel, par exemple en absorbant cette augmentation dans le budget de la Défense, ce qui se passe dans d’autres armées. Ici, elle préfère à nouveau répercuter les coûts sur le personnel”.