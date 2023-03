Maître Beauthier, ce n’est pas que le procès Dutroux : “On a eu la peau d’un dictateur !”

Hissène Habré avait dirigé le Tchad pendant huit ans. ©AFP

Vous avez aussi défendu trois hooligans anglais après le drame du Heysel…

“Deux ont été acquittés, un a été condamné par défaut. On les avait amenés devant le tribunal juste parce qu’ils étaient montés en Angleterre dans le train et qu’on a pu ainsi les identifier. On supposait qu’ils étaient des hooligans assassins ou tueurs parce qu’ils étaient rigolards. C’était une ratonnade pour trouver des coupables. Bon, ce n’étaient pas des intellectuels, c’était des gueulards. Quand je suis allé les voir à la prison de Louvain, on avait là à une bande de gens plutôt pas bien habillés, pas très policés. Mais mes clients étaient innocents au milieu de hooligans qui ne l’étaient pas.”

Paul Quétin a revu sur RTL-TVI ces images du drame de mai 1985, qu’il a vécu de l’intérieur.

Même si vous avez cédé la main, vous avez été l’avocat de victimes des attentats de Bruxelles. Vous ne vouliez continuer jusqu’au procès ? Cela aurait été une bonne conclusion pour votre carrière, non ?

“Non. Abdeslam a été condamné ad vitam à Paris. Qu’attend-on de plus que la vérité qui a déjà été largement exposée en France ? Ici, à Bruxelles, encore une fois, les autorités belges ne sont pas mises en cause, en termes de responsabilité, de prévention, d’observation… Dans ce procès, j’ai fait ce que j’avais à faire. J’avais trois clients qui devaient être reconnus comme victimes à indemniser.”

Vous avez aussi été l’avocat des Frères Mendez soupçonnés d’avoir vendu des armes à Patrick Haemers, lui-même soupçonné alors d’être le “géant” des Tueurs du Brabant…

“Ici aussi, on voit bien le détournement de la responsabilité de l’État. C’est comme pour l’affaire Dutroux. C’est le même scénario. On est toujours en train d’essayer de connaître. Qui était impliqué dans le pouvoir ? Et dans la gendarmerie ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Est-ce qu’on saura un jour ? Quid du côté des autorités belges, des autorités de police, des autorités politiques ? Il y a tout de même des choses qui ont échappé à la sagacité, des choses qui n’ont pas été faites correctement. Je ne comprends pas qu’une affaire aussi sanglante n’aboutisse pas à des mises en cause de responsables politiques.”