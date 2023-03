Pression financière des écoles sur nos enfants : “les enfants doivent rester loin des échanges d’argent”

“Il est très interpellant de constater que dans l’enseignement fondamental, plus d’un enfant sur cinq se voit confier de l’argent pour l’apporter à l’école. Il est d’autant plus particulier de voir que cette pratique continue à coexister avec celle, heureusement majoritaire du payement par virement.”, indique-t-elle.

Le code de l’enseignement prévoit en effet que les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

À lire aussi

“La pression financière liée à la scolarité est déjà un problème en soi pour de nombreuses familles alors si en plus, ce sont les enfants qui doivent porter cette pression en servant d’intermédiaires entre l’établissement et les parents, c’est problématique. On peut prendre l’exemple d’un parent qui n’aurait pas les moyens de payer les frais réclamés par l’école et ne sait donc pas donner d’enveloppe à l’enfant. On peut imaginer la pression qui reposerait alors sur les épaules de l’élève. C’est pour cette raison que nous estimons que la communication doit strictement rester entre les adultes et l’école. Les enfants doivent être impactés le moins possible par toutes les questions financières”, estime Merlin Gevers, chargé de mission à la Ligue des Familles.

Au-delà des modalités des échanges financiers, c’est la communication autour des frais scolaires tout entière qui est problématique dans bon nombre d’établissements. Selon la Ligue des familles, au moins un parent sur quatre ne reçoit pas les communications liées aux frais scolaires telles qu’elles sont prévues par la loi.