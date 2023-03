Voici le favori pour devenir le boss de la police fédérale

André Desenfants, qui était directeur général de la police administrative (DGA), n’est plus à son poste. Celui-ci semblait voué à un Francophone mais, surprise, sur quatre candidats, un Néerlandophone s’est présenté… et a terminé premier. Et c’est ainsi que Wald Thielemans, qui était le bras droit opérationnel de Desenfants, a endossé son nouveau costume de commissaire divisionnaire à la DGA, il y a quelques semaines. Mais, bizarrerie, sans être nommé. Il y est ad interim.

Bizarrerie ? Pas tant que ça. En fait, il ne pouvait pas être officialisé sous peine de mettre à mal le principe de la parité linguistique. Le commissaire général, big boss de la police fédérale, Marc De Mesmaeker, est néerlandophone. En dessous de lui, la commissaire divisionnaire Dominique Van Rykeghem, à la tête de la Direction Générale des Ressources humaines et de l’information (DGR), l’est tout autant. Reste le Liégeois Eric Snoeck, directeur général de la police judiciaire (DGJ). Bref, actuellement, au niveau linguistique, c’est du 3-1 en faveur du Nord. Et ça passe justement parce que Thielemans n’est pas nommé. Malin…

Il ne l’est pas pour une autre raison, aussi. Le big boss va changer de tête. De Mesmaeker, non désireux de prolonger son mandat de cinq ans, ne sera plus commissaire général de la police fédérale, dès le 15 juin.

Marc De Mesmaeker commissaire general police federale ©JEAN LUC FLEMAL

Qui pour le remplacer ? Un Francophone, pense-t-on d’abord. Histoire de revenir à égalité nord-sud. Mais aussi parce que, des lèvres de tous les observateurs que nous avons sondés, un profil émerge, de façon évidente. Celui d’Eric Snoeck. Son nom circule partout.

Le Wallon avait déjà été candidat en même temps que De Mesmaeker en 2018. Il avait terminé deuxième de la procédure de sélection. “C’est déjà lui qui fait fonction lorsque De Mesmaeker est absent”, nous rappelle-t-on. “Il fait l’unanimité dans les partis, notamment suite à ses exposés qu’il a dû faire en commission. Il a toujours fait forte impression.”

“C’est à mon sens le meilleur candidat”, nous confirme un observateur… flamand. “Un perfectionniste. Très fort dans le management.” Reste à voir s’il sera à nouveau… intéressé par le sommet de la police fédérale belge : “Il se plaît tout de même bien à la judiciaire”, nous glisse un commissaire.

Reste aussi à voir si un autre candidat surprise ne va pas postuler. Un candidat… flamand. Et ce, dans un pays où, pour les deux compétences régaliennes que sont l’Intérieur et la Justice, les Néerlandophones ont réussi à pomper une très forte majorité des hautes fonctions, qu’elles soient politiques ou institutionnelles. “Malheureusement, le politique est de plus en plus présent dans les nominations. Et la partie orale de la sélection laisse de la latitude”, nous explique un syndicaliste.

Restera enfin à fixer le timing pour tout cela. De deux choses l’une. Soit la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le gouvernement sont pressés. Dès lors, il faut qu’il y ait un nommé aux quatre postes pour le 1er janvier 2024, début des affaires courantes préélectorales. Sachant qu’aucune procédure de sélection n’a, à ce stade, été lancée et celle-ci durera des mois. Soit on préfère attendre les élections de 2024 pour graver tout cela dans du marbre. Comme ça avait été le cas lors du départ de Fernand Koekelberg en 2011 du poste de commissaire général. Paul Van Thielen l’avait alors remplacé ad interim jusqu’aux élections, avant de céder définitivement la place de patron à Catherine De Bolle.

L’option peut paraître politiquement confortable, elle est problématique aussi : ad interim, un haut responsable ne peut développer de plan stratégique à long terme. Et, en Belgique, on sait que former un gouvernement peut prendre du temps…