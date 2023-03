La reine Mathilde et la princesse Elisabeth en Egypte sur les traces de la reine Elisabeth

La reine Elisabeth avait officiellement inauguré le 19 février 2023 le tombeau de Toutankhamon, récemment découvert. La visite de cette sépulture mercredi constituera l'un des points d'orgue du voyage de la reine Mathilde et de sa fille aînée. Cette dernière a d'ailleurs été prénommée en mémoire de son arrière-arrière-grand-mère. La Reine Elisabeth était passionnée d'égyptologie et s'est rendue au pays des pharaons en 1911, 1923 et 1930. Ses déplacements ont contribué au développement de l'égyptologie en Belgique. C'est le bon moment de s'y rendre, précise-t-on au Palais, car plusieurs anniversaires sont célébrés. Il y a en effet 200 ans que Jean-François Champollion parvenait à déchiffrer les hiéroglyphes. C'est également le 125e anniversaire de l'égyptologie belge, les 100 ans de l'Association égyptologique Reine Elisabeth et les 75 ans de la mort d'un égyptologue belge renommé, Jean Capart, un ami de la Reine. Mathilde et sa fille assisteront au Caire à l'ouverture d'une exposition sur la Reine Elisabeth et l'égyptologie belge. Elles visiteront également des sites archéologiques où des universités belges sont actives. Il s'agit du deuxième déplacement officiel de la princesse Elisabeth après sa participation à la mission Unicef de la reine Mathilde au Kenya en 2019. L'héritière du trône a 21 ans, le même âge qu'avait le prince Léopold lorsqu'il avait accompagné sa mère en Egypte en 1923.