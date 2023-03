Alain Maron sur le dossier de la friche Josaphat : "Il faut la conserver, c’est un espace à haute valeur biologique ajoutée"

À l’heure d’écrire ces lignes, le problème n’est pas réglé, confirme Alain Maron (Ecolo). "Ce qui n’est pas réglé du tout, c’est le problème de la place de la nature en ville", ajoute-t-il. "Pourtant, celle-ci est importante pour la qualité de vie des citoyens et parce que la ville doit s’adapter. Les dérèglements climatiques sont présents aujourd’hui. Il y aura dorénavant plus de phénomènes de sécheresse, de canicules, de périodes de fortes pluies et de risques d’inondation"

"On pense qu’il faut conserver la friche, car c’est un espace à haute valeur biologique ajoutée. En outre, il existe des alternatives pour construire du logement juste à côté", poursuit le ministre.

Avec ce projet, Ecolo craint de perdre une importante biodiversité. "Il s’agit de lotir un espace qui représente plus de la moitié de l’espace de la friche. Or, son exceptionnelle biodiversité vient du fait que c’est un espace étendu, avec une diversité de milieux à l’intérieur des 12 hectares. Cela signifie qu’il y aura une perte importante de biodiversité si on bâtit."

Pas un gouvernement en affaires courantes

Mais la tension PS-Ecolo sur ce dossier a-t-elle un impact sur le fonctionnement du gouvernement bruxellois ? "Non", rassure l’invité. "Nous ne sommes pas du tout en affaires courantes. Nous avons traité jeudi passé une multitude de dossiers, sur lesquels on a avancé. Et puis, nous avons mis sur la table une proposition de plan d’affectation du sol climatique. Celui-ci intègre beaucoup plus la question de la préservation des espaces verts et de l’adaptation de la ville face aux dérèglements climatiques. Des discussions vont être entamées sur ce point."