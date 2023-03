Attaque au couteau dans le métro Schuman : l’assaillant n’ira pas dans un institut psychiatrique

"Il a menacé et poignardé des gens avec un couteau, mais c’est uniquement à cause de sa maladie"

Selon le père de l’assaillant, la place de son fils n’est non pas en prison mais bien dans un institut psychiatrique. “Il est bipolaire et prend des médicaments pour cela. S’il les oublie, il panique complètement. C’est ce qui s’est passé lors de l’agression. Il a menacé et poignardé des gens avec un couteau, mais c’est uniquement à cause de sa maladie”, affirmait le père de Anwar H., âgé de 30 ans et qui a déjà effectué trois séjours en psychiatrie.

Il n’en sera donc rien et la détention préventive du suspect a été prolongée. L’agression avait fait trois blessés, deux hommes de 25 et 40 ans et une femme de 47 ans. Les jours de la plus jeune des trois victimes étaient, dans un premier temps, en danger.

Les faits étaient survenus vers 17h45 en pleine heure de pointe. L’assaillant avait blessé trois personnes dans une rame de métro qui arrivait de la station Schuman avant de semer la terreur en surface de la station, à côté des commerces. La thèse de l’attentat terroriste avait rapidement été écartée.

La station de métro avait été bouclée et un large périmètre de sécurité avait été dressé par les forces de l'ordre.

Après avoir été maîtrisé et menotté par les policiers, l’individu avait été auditionné durant la nuit. Il a ensuite été mis à disposition de la juge d’instruction désignée par le parquet de Bruxelles. Celle-ci a décidé de le placer sous mandat d’arrêt du chef de tentative d’assassinat. Il restera en prison jusqu’à la prochaine audience de la chambre du conseil.

Un appel à une meilleure coopération entre les services de police, le parquet et les services de santé mentale avait, dans la foulée de l’agression, avait été lancé par Olivier Slosse, chef de la zone de police de Bruxelles-Nord, devant la commission Justice de la Chambre.