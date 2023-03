”Il faut qu’on parle” : “Les Oscars ne plaisent plus ? Cela ne correspond plus à l’évolution du monde”

Concernant la condamnation de l’État belge, Harold Sax, avocat de Salah Abdeslam explique que “la base légale sur laquelle les fouilles avec génuflexions étaient imposées aux détenus, n’existe pas pour ce type de génuflexions et de procédures.” L’avocat remet la responsabilité sur le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne “dans la mesure où il a indiqué qu’il estimait qu’il y avait un fondement légal qui autorisait les policiers à procéder à des fouilles à nu avec génuflexions.”

Pour Harold Sax, cette décision est “tout sauf une perte de temps”, expliquant que si la défense “avait voulu perdre du temps, on aurait attendu que le procès se termine et puis on aurait fait des incidents d’audience et on aurait fait des procédures sans avoir prévenu personne. Chaque règle a un objectif précis, c’est d’arriver à une vérité judiciaire incontestable. Si on ne respecte pas les règles, la vérité judiciaire qui va ressortir d’un procès qui viole toutes les règles de procédure, elle ne vaudra rien. Donc ce n’est pas une perte de temps.”

Autre sujet évoqué, l’attribution des étoiles du guide Michelin. Avec une question : le Michelin a-t-il perdu de son prestige ? “Pas du tout”, estime Luc Marchal président de la fédération Horeca de Wallonie, “on constate qu’il y a un engouement de plus en plus important de la part des restaurateurs et ce type de distinctions sert de locomotive à tout un secteur.”

Dernier sujet de l’après-midi, la cérémonie des Oscars qui ne plaît plus si l’on en croit les audiences des dernières années. “On n’a pas encore les audiences de cette année mais en 2021, les Oscars ont enregistré les pires audiences de leur histoire avec moins de dix millions de téléspectateurs”, explique Charles Van Dievort, chef du service maga à la DH/Les Sports +,“en 2022, c’était légèrement mieux mais encore loin des audiences de 2020.”

Pour Charles Van Dievort les cérémonies comme les Oscars sont du passé : “Ce ne sont pas que les Oscars qui dégringolent, c’est la même chose pour les Grammy Awards et c’est encore pire pour les Golden Globes qui ne sont plus diffusés en télévision. C’est notamment dû aux nombreuses polémiques avec des soupçons de corruption et de racisme, que l’on retrouve également dans l’attribution des acteurs.” Le chef maga de la DH pointe ainsi le fait que Michelle Yeoh soit seulement la première actrice d’origine asiatique à être couronnée. “En 95 cérémonies, ils en ont mis du temps”, a ironisé le journaliste avant de conclure que “ce sont des cérémonies qui sont de plus en plus hors de leur temps et qui n’ont pas évolué avec la société. Il faut également pointer l’entre-soi et le fait que les acteurs récompensent les acteurs. Cela ne correspond plus tout à fait à l’évolution du monde.”