Météo: beaucoup de vent au menu de ce lundi

Ce soir et en début de nuit, quelques averses se produiront encore par endroits. En seconde partie de nuit, une zone de précipitations assez active s'enfoncera sur le pays à partir de l'ouest, parfois sous forme d'averses. Le vent restera assez fort et basculera du sud­-ouest à l'ouest­-nord­ ouest en fin de nuit. Les minima varieront entre 5 et 9 degrés. La baisse des températures se poursuivra durant la journée de mardi.