Attention levez le pied: plusieurs radars flasheront désormais sans aucune marge en Wallonie

Dans le cadre de ce projet, douze radars (deux par province et deux dans l'arrondissement d'Eupen) ont été placés et paramétrés sur les routes des cinq provinces wallonnes afin d'enregistrer les infractions de vitesse sans application d'une "marge de tolérance". Ces derniers ont été sélectionnés "sur base d'un recensement des lieux les plus accidentogènes, établi par l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR)", précise le ministère public.