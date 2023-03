Le PTB veut bloquer les prix des denrées alimentaires de base : “Les grosses entreprises contribueront”

En un an, le prix de certains produits alimentaires a augmenté de plus de 20 %. Selon Statbel, les œufs ont augmenté de 38,6 %, le lait entier de 33,5 %, l’huile de friture de 32 %, les pizzas de 28,6 % et le sucre de 27,5 %. “Impossible de remplir un caddy avec 70 euros aujourd’hui, est-ce que les politiciens s’en rendent compte ?”, déclare Roberto D’Amico, député fédéral PTB.