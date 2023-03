Les syndicats de police auditionnés à la Chambre : “Une démonstration claire d’ouverture des parlementaires par rapport à nos revendications.”

À lire aussi

Ils ne digèrent toujours pas le report de la mise en œuvre d’un accord sectoriel lors du conclave budgétaire d’octobre et réclament toujours que les engagements pris soient respectés. Les revendications portent sur le futur dispositif de fin de carrière ainsi que sur l’exécution d’un accord sectoriel signé avec les deux ministres de tutelle, savoir Annelies Verlinden (Intérieur) et Vincent Van Quickenborme (Justice), prévoyant une revalorisation salariale. L’accord salarial qui devait entrer en vigueur le 1er janvier a été reporté au mois d’octobre, et de façon échelonnée. Le système des NAPAP (Non activité préalable, système de fin de carrière permettant d’arrêter le travail quelques années avant la pension) est quant à lui appelé à s’éteindre.

”Je sors de ces auditions avec des impressions très positives”, nous commente Vincent Gilles, président du SLFP Police. “L’ambiance était détendue. Il y a eu, de la part des parlementaires, une démonstration claire d’ouverture. Ceux-ci pourront relayer nos positions aux membres de l’exécutif de leur parti. J’imagine que d’ici quelques semaines, nous serons conviés à une nouvelle de négociation, avec cette fois, je l’espère, une réelle marge de manœuvre et des interlocuteurs, cette fois, prêts à nous entendre. Maintenant, si on ne nous propose rien, nous reprendrons nos actions, manifestations et éventuels préavis de grève à l’appui.”

”De fait, à les entendre, tous les parlementaires sont derrière nous”, prolonge Eddy Quaino”, délégué permanent CGSP. “Nous leur avons bien exprimé qu’il y avait une problématique de confiance avec le gouvernement. Il nous faut maintenant un geste de volonté de dialogue. Qu’importe de qui ça vient. De Verlinden, de Van Quickenborne ou du premier ministre.”

Côté CSC Police, particulièrement remonté contre l’extinction la Napap (régime de fin de carrière des policiers), on est aussi un peu plus optimiste à une nuance près : “On a tout de même ressenti une fébrilité chez les parlementaires issus du CD&V et d’Open-VLD, les partis des deux ministres de tutelle. Ils avaient l’air de dire qu’ils n’étaient 'que' parlementaires. Ils devraient tout de même pouvoir nous appuyer auprès de leur ministre”, commente le secrétaire permanent Anthony Turra.