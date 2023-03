Pas plus de 100 km/h, interdiction de charger son vélo ou sa voiture électrique : des "mesures bricolage" pour faire baisser les factures à la police

Cette note fait suite au plan de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments de l’administration fédérale approuvée en septembre 2022 par le Conseil des ministres. Désormais les policiers sont incités à s’habiller chaudement lorsqu’ils travaillent dans les bureaux, la température de 19 degrés ne pouvant être dépassée. "Au vu de la vétusté de certaines installations et de l’impossibilité de procéder à un réglage précis de la température dans certains blocs, cette mesure ne pourra s’appliquer que dans les bâtiments qui s’y prêtent", explique Marc De Mesmaeker, commissaire général de la police fédérale.

En dehors des heures d’ouverture du bâtiment, une température maximale de 14 degrés est maintenue dans les bureaux administratifs "dans la mesure du possible, et ce pour les bâtiments bien isolés", précise la note. "Cette mesure n’est pas appliquée dans les bâtiments mal isolés car elle serait contre-productive."

Plus surprenant, il est également rappelé qu’il est interdit de "recharger des moyens de transport électriques personnels : voiture, vélo, trottinette, etc". "Cette mesure se justifie également au vu du nouveau risque présenté par ces engins dans nos bâtiments, essentiellement lorsqu’ils sont en charge. Des incendies liés à l’embrasement d’une batterie au lithium ont déjà été dénombrés en Belgique. Conscients que ces moyens de transport électriques sont sans doute notre avenir, permettent une mobilité douce et une réduction sur l’impact environnemental, nous sommes en train d’analyser les possibilités pour faciliter à terme ce style de déplacement", poursuit le commissaire général.

Toujours au rayon mobilité, la note indique qu’il faut dans tous les cas “privilégier une conduite économique avec une vitesse aux alentours de 100km/h sur l’autoroute pour les déplacements qui n’impliquent aucune urgence opérationnelle.”

Du côté des syndicats, l’on déplore l’absurdité de cette mesure. “Les autorités politiques incitent la population à développer la mobilité douce mais dans le même temps, on nous annonce qu’on ne peut plus charger notre vélo électrique et qu’on doit dès lors rouler sans batterie”, s’interroge Eddy Quaino.

Le commissaire général ajoute qu’il est interdit de disposer d’appareils électroménagers personnels dans les bureaux (bouilloire électrique, machine à café, four micro-ondes, etc.). Il est également demandé de limiter au maximum l’usage des lave-vaisselle, c’est-à-dire les faire tourner uniquement s’ils sont remplis et en mode “éco” s’il existe.

Une utilisation réduite des ascenseurs

D’autres mesures inédites font état d’une utilisation réduite des ascenseurs. “Là où c’est possible, il faut réduire l’utilisation des ascenseurs et privilégier les escaliers. Par ailleurs, tout effort consenti pour des douches ayant une durée raisonnable a également un impact sur notre consommation globale, ce tout en ne négligeant pas les bonnes pratiques pour éviter tout risque lié à la légionellose”, précise la note, qui conseille également aux employés de faire un maximum de télétravail.