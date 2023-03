Depuis lors, elle déplore des brimades et attaques orchestrées par une partie de ses collègues "minoritaire, mais faisant beaucoup de dégâts" et s'engage contre la transphobie à l'école et dans les autres sphères de la société.

"J'ai 53 ans et j'ai opéré ma transition en 2015 au sein d'une école où j'enseignais depuis plusieurs années. La solution de facilité aurait été de changer d'établissement, pour ne pas à avoir à l'expliquer, mais je n'ai pas voulu. Je n'ai fait de mal à personne, je l'ai fait pour ma santé. En septembre 2015, j'ai prévenu la direction et ça s'est admirablement bien passé à part pour une minorité de collègues qui n'acceptent toujours pas mon changement d'identité. Comment voulez-vous que ces enseignants acceptent la transidentité d'un(e) élève s'ils n'acceptent pas la mienne ? Je trouve ça très interpellant", dénonce-t-elle.

Depuis près de huit ans, elle affirme être victime de violences verbales à répétition. "Il y a par exemple des collègues qui me disent 'tu n'es pas une femme et tu ne le seras jamais'. Un collègue m'a dit que la transidentité allait à l'encontre de sa culture et qu'il refuserait désormais de me saluer. J'ai aussi eu droit à des exactions beaucoup plus violentes, avec une vraie volonté de me faire partir de l'école : un petit groupe de profs a essayé de constituer un dossier disciplinaire à mon encontre sur des faits qui n'existaient pas. Heureusement, ma direction m'a défendue et y a mis un terme", relate Clarisse.

Mais les attaques ne s'arrêtent pas là. "Il y a aussi des profs qui sont allés fouiller sur les réseaux sociaux pour trouver des photos de moi. Ils ont imprimé des photos que j'avais postées sur un groupe privé sur Facebook et les ont déposées sur le bureau de la direction. Je précise que je n'ai jamais posté de photos équivoques sur les réseaux sociaux, je fais très attention. Pour moi, c'est de la transphobie pure et dure", poursuit-elle.

Par chance, les élèves se sont montrés beaucoup moins hostiles. "Quand j'ai fait mon coming out, je me doutais que ça interpellerait les élèves. Je dois dire que j'ai un peu secoué le cocotier. J'ai répondu à beaucoup de questions et je leur ai expliqué que je ne demandais pas de compassion, mais simplement de la tolérance et tout s'est très bien passé. Depuis ce moment, quelques étudiants en recherche sur leur identité sont venus me trouver pour me confier leurs questionnements."

Clarisse estime en revanche que les écoles ne sont pas suffisamment outillées pour inclure les personnes transgenres. "J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de réelle volonté de faire avancer les choses dans les écoles. Des élèves m'ont par exemple confié qu'ils avaient beaucoup de mal à faire accepter leur prénom de choix alors que ça devrait être automatique. Je trouve qu'une circulaire pourrait être utile pour clarifier les règles."