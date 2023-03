Des élèves réprimandés pour un bisou à l’école : le règlement doit-il interdire aux jeunes de s’embrasser ? Pour Ecolo, c’est non

En janvier dernier, les écoles francophones recevaient une circulaire destinée à les aider à rédiger leur règlement d'ordre intérieur, cet ensemble de règles régissant la vie en commun au sein de l’école, les tenues autorisées ou non et les sanctions disciplinaires. Le R.O.I. joue un rôle essentiel pour que l’école soit un lieu de vie collective apaisée, pour que le climat scolaire y soit serein, et pour protéger chacun de l’arbitraire et de l’injustice. Il permet « de structurer le cadre de vie, de clarifier les droits et devoirs de chacun, de responsabiliser les personnes, de permettre la réflexion et la mise à distance par rapport aux incidents ou transgressions qui adviennent dans l’établissement, définit le texte de la ministre de l'Education Caroline Désir.