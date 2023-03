Au total, ce sont 128 magasins intégrés du groupe qui sont concernés par le projet de passage sous franchise. Delhaize dit espérer que d'autres grandes surfaces rouvriront dans les prochains jours et rappelle que chaque fermeture de magasin nuit à la société et son avenir. Mardi, une réunion entre syndicats et direction a tourné court. Les organisations syndicales ont effet mis fin aux discussions après un quart d'heure.

Depuis, les syndicats se sont accordés sur un plan d'action qu'ils entendent déployer au cours des prochaines semaines. Ils ont également révélé que 280 emplois seraient perdus au sein du siège de l'enseigne.