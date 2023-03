Nos nappes phréatiques sont de moins en moins remplies : “Ça nous expose en été à des restrictions d’eau…”

Les nappes phréatiques du pays sont donc moins remplies à cause du peu de pluie qui tombe. Nicolas Yernaux, porte-parole du service public de Wallonie (SPW), explique à LN24 : “Le niveau des nappes n’est pas bon, il est égal ou inférieur au niveau observé à la même époque lors de nos saisons sèches qu’on a vécu depuis 2017. On partait de très bas puisqu’on a eu un été 2022 particulièrement sec, ensuite décembre et janvier ont été plutôt corrects”, avant de poursuivre, “À partir de la mi-janvier jusqu’à fin février il n’a quasiment pas plu sur l’ensemble du territoire wallon.”