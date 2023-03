La N-VA boycotte la séance plénière du Sénat

La N-VA a décidé de participer uniquement aux travaux relevant, à ses yeux, des compétences sénatoriales, comme les révisions de la Constitution ou les affaires bicamérales. Elle regrette par ailleurs que les économies annoncées au Sénat n'aient pas été réalisées.

Au fil des réformes de l'Etat, les compétences du Sénat se sont considérablement réduites. Sa composition a également évolué et l'assemblée n'est plus composée que d'élus régionaux et communautaires en plus de quelques sénateurs cooptés.