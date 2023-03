Les Erasmus pour adolescents en plein boom

Chaque année, des centaines de jeunes de 14 à 18 ans quittent donc leur foyer pour une période qui peut varier d'un mois à une année scolaire complète. Grâce au programme Expedis, les cours suivis à l'étranger peuvent être homologués et intégrés au cursus belge.

"Pendant des années, des centaines de jeunes attendaient la fin de leurs secondaires pour faire une "seconde rhéto à l'étranger. Maintenant, on peut le faire beaucoup plus tôt dans la scolarité. Ce n'est pas encore très connu mais de plus en plus de jeunes le font chaque année", explique Adrien Buntinx, responsable de la communication pour WEP, un organisateur de séjours linguistiques, stages volontariat et projets d'études à l'étranger.

L'an passé, 240 jeunes de moins de 18 ans sont partis via l'organisme. La majorité d'entre eux optent pour des pays anglophones. "Les pays qui attirent le plus les jeunes sont les Etats-Unis et le Canada. l'Australie rencontre un grand succès également. L'avantage de l'Australie c'est que là-bas, les vacances ne sont pas en juillet-août comme en Belgique, ce qui permet aux élèves belges d'y passer l'été sans que ça n'empiète trop sur leur année d'étude ici. Sinon, on constate que l'Irlande rencontre beaucoup de succès également", poursuit-il.

Pour profiter du programme, les élèves doivent remplir certaines conditions. "Pour aller aux USA, il y a des prérequis, ils doivent parler anglais. Les élèves doivent aussi obtenir l'accord de leur école, qui n'a aucune obligation de leur accorder", précise Adrien Buntinx. Les familles doivent également être capables de débourser des sommes conséquentes. "Pour une année aux USA, il faut compter 13 000 euros. Ce montant comprend tout sauf le passeport et le visa, c'est-à-dire le logement, le transport, l'assurance médicale... Un trimestre en Irlande coûtera évidemment beaucoup moins cher"