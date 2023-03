Frank Vandenbroucke: "Il faut que les gens puissent travailler plus longtemps, c'est urgent"

"Je veux que les gens puissent travailler plus longtemps et soient motivés et récompensés pour travailler plus longtemps. C'est urgent." C'est ce qu'a déclaré dimanche Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, dans l'émission "De Zevende Dag" diffussée sur la chaîne One. "Pensez aux médecins généralistes qui prennent leur retraite en grands groupes. Pensez aux soins infirmiers, où de nombreuses personnes ont atteint l'âge de la retraite. C'est le cas dans de nombreux secteurs", a déclaré Vandenbroucke.