"On n'est plus au moyen âge, ces chiens et chats doivent être interdits"

Trois ans après, ce sont les chiens qui font l’objet de l’attention du conseil qui entend mettre un frein aux hypertypes, ces caractéristiques physiques poussées à l’extrême et qui causent des dommages aux animaux.

"Le Conseil wallon du bien-être des animaux planche sur un avis qui devrait être finalisé dans les prochains mois. Une fois cet avis reçu, la ministre l'examinera ainsi que les contenus fournis par d'autres acteurs, avec pour objectif de prendre les meilleures décisions pour cadrer les hypertypes et respecter l'intégrité des animaux", explique en effet la porte-parole de la ministre wallonne du Bien-être animal Céline Tellier.

Parmi les dérives pointées par les défenseurs du bien-être animal figurent la miniaturisation de certaines races de chiens et les faces de plus en plus courtes empêchant une respiration normale.

"On observe de nombreuses dérives chez des éleveurs qui ne respectent pas les standards des races et créent des animaux sur base de critères esthétiques et souffrent de nombreux problèmes. On le voit chez de nombreux bouledogues, normalement ces chiens qui respectent les standards n'ont aucun problème de santé particulier mais il y a de plus en plus d'éleveurs qui créent des chiens avec une face de plus en plus courte pour plaire aux acheteurs. Résultat, au refuge un bouledogue sur deux doit être opéré parce qu'il ne parvient pas à respirer correctement. Plein de chiens ont des problèmes à cause des éleveurs qui s'éloignent des standards de la race. Il y a aussi des nouvelles races de chiens comme les labradoodles ou les pomsky qui sont issues de croisement qui n'ont aucun sens et ont été créés uniquement pour la vente. Ces dérives doivent s'arrêter, ces animaux ne devraient pas exister", dénonce Sébastien De Jonge, président de Sans Collier. "On n'est plus au Moyen Âge, il faut que l'élevage de ces animaux s'arrête. Ce serait le minimum qu'on les interdise", abonde Michel Vandenbosche, président de Gaïa.

Les avis du Conseil wallon du bien-être animal ne sont pas contraignants. Du côté de la ministre Tellier, on nous indique toutefois que l'interdiction de certaines races de chats "est en cours de réflexion".