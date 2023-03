Faudra-t-il un jour passer un permis pour devenir parent? Solayman Laqdim, délégué général aux droits de l'enfant, estime que la Belgique est très en retard sur les violences faites aux enfants. Nawal Bensalem, rédactrice en cheffe adjointe de la DH regrette qu'on privilégie trop le lien au géniteur, alors que de fabuleux parents potentiels veulent adopter, en vain. Solayman Laqdim reconnaît qu'il a rencontré des parents inadéquats. En général, d'un milieu pauvre, les enfants avaient des difficultés scolaires et il y a cette variable familiale, des parents inadéquats. Ce sont les 3 facteurs des enfants en situation difficile.

Un dialogue est-il vraiment possible concernant le plan "Good Move"? Lucien Beckers, président de "Mauto Défense" rappelle que les automobilistes sont pour la transition écologique et les pistes cyclables. "On leur fait un procès d'intention", dit-il. Il dénonce que sur les 12 questions de l'enquête du plan "Good Move", pas une seule ne concernait les personnes à mobilité réduite. Donc non: "On ne peut pas dire que Bruxelles-Mobilité a consulté tout le monde."

"La France enflammée à 64 ans, la Belgique résignée à 67 ans". Concernant les pensions, Denis Goeman, juge, se demande si Macron ne fait pas passer en force la réforme des pensions car il faut la faire passer, et que de toute façon, il n'est pas éligible à nouveau, donc il n'a rien à perdre.