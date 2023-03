Concernant le conclave budgétaire, François De Smet estime que les priorités du gouvernement ne sont pas au bon endroit : “Il faut une réforme fiscale, une réforme des pensions et une vraie réforme du marché du travail, mais on ne le fait pas : on commence par un ajustement budgétaire”, débute le député. “C’est la méthode Alexander De Croo : on lance tout en l’air et on espère que sur un malentendu ça va retomber comme il faut.”

Face à une dette qui sera en 2025 de “10 milliards d’euros”, François De Smet déclare qu’on doit “réduire les dépenses de la dette et augmenter nos recettes”.

Abordant le sujet de la réforme des pensions, le président de DéFI a un goût de trop peu : “Elle ne produit pas encore assez d’effet pour que les plus âgés soient incités à travailler un petit peu plus longtemps pour que le système soit soutenable.”

Face au taux d’emploi nettement plus faible en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre, François De Smet voit un problème culturel : l’esprit d’entreprendre est trop peu présent au sud du pays, selon lui. “Des jeunes qui sortent avec ou sans diplôme ne sont pas spontanément portés vers l’emploi privé et vers la création de leur propre job […] J’ai des collègues à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui travaillent sur l’esprit d’entreprendre à l’école. Même chez nous à l’école, les petits Bruxellois ne s’imaginent pas entreprendre.”

Ensuite, revenant sur l’état des finances belges, le député fédéral préconise un effort au risque de dépendre des partis néerlandophones : “Si les francophones, parce qu’ils gèrent moins bien ou différemment, se retrouvent à table avec des partis néerlandophones qui auront les cordons de la bourse, il y a aussi un souci communautaire. On arrive bêtement en état de demandeur.”

Pour finir, François De Smet dénonce une injustice dans la réforme fiscale : les niches fiscales. “Les voitures de société, par exemple, représentent un avantage fiscal qui génère un système injuste.”

