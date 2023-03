Un permis pour devenir parent ? Jacqueline Galant précise sa proposition: “Il est primordial d’accompagner davantage les parents avant la naissance”

Soutenant l’idée qu’il revient aux femmes de décider de garder ou non un enfant, la bourgmestre de Jurbise a brusquement fait dévier la discussion. En effet, face au “comportement de certains parents”, Jacqueline Galant n'y va pas par quatre chemins : “Dans certains cas, il faudrait un permis pour être parent”.

Face à ces propos, Martin Buxant signale rapidement qu’il s’agit “d’un autre débat”, mais la bourgmestre de Jurbise est lancée. “C’est le même débat que pour avoir un animal aujourd’hui, poursuit-elle. Quand je vois la maltraitance qu’il y a parfois sur des enfants, je suis choquée et je me demande si certains parents sont aptes à être parents”.

Dans la foulée, ses propos ont provoqué de nombreuses réactions. Face à l’ampleur de la situation, notamment sur les réseaux sociaux, la bourgmestre libérale a tenu à préciser sa pensée. “Le mot permis est assez fort mais l’idée est de susciter un débat sur les devoirs qui engagent le fait d’être parent, car certains ont tendance à l’oublier aujourd’hui, indique-t-elle. Le message principal c’est que l’emploi du terme “permis” vise surtout à changer le regard de la procréation. L’idée n’est pas d’interdire d’avoir des enfants mais plutôt de placer des balises pour dire aux futurs parents qu’ils doivent assumer les conséquences de leurs actes”.

”Il faut être bien plus dur avec ceux qui ne respectent rien”

Réputée pour son franc-parler, la députée-bourgmestre explique qu’il ne s’agit pas d’un véritable permis comme il en faut un pour avoir un poisson rouge, par exemple.

“Il n’y a donc pas d’interdiction de procréer. Par contre, le fait d’employer ce terme veut permettre de changer de regard vis-à-vis de la procréation. Pour cette proposition, il n’y aurait pas d’autorisation à avoir. On parle bien ici de déclarer vouloir un enfant et pas déclarer la naissance d’un enfant. Si vous voulez avoir un enfant, vous faites un enfant mais vous devez le déclarer et à partir de là, vous serez accompagné par des services sociaux, qui viendraient voir si ce n’est pas sans danger. Aujourd’hui, pour adopter, les parents doivent effectuer un véritable chemin de croix, avec toute une série de critères à respecter. Selon moi, il faut être bien plus durs avec ceux qui ne respectent rien, à commencer par leur propre enfant”.

Pour compléter sa proposition, Jacqueline Galant estime qu’il est primordial d’accompagner davantage les parents avant la naissance de l’enfant, afin de pouvoir leur exposer les fondamentaux sur les besoins, la psychologie, les droits de l’enfant et de développer les compétences éducatives des parents.