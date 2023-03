À quoi ressemblera la prison du futur ? "Des établissements pénitentiaires plus humains, avec des éducateurs plutôt que des agents en uniforme"

Quatre prisons vont voir le jour à l’horizon 2030 à Anvers, Vresse-sur-Semois, Bourg-Léopold et Verviers, portant le total à 41 établissements pénitentiaires en Belgique. Les sites de Ruislede et de Jamioulx seront étendus de 50 places supplémentaires, celui de Haren de 106 places et celui de Termonde de 276 places.