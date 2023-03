La population des rats est en pleine hausse en Belgique: "Quand on en voit un, c'est qu'il y a en déjà plusieurs"

Squatteur de caves et de jardins, le rat des villes et des champs ne se reproduit normalement pas en hiver car il fait trop froid. La saison qui s'achève a cependant été plus chaude que d'ordinaire en Belgique, les mois de janvier et février ayant été marqués par des températures élevées malgré un mois de décembre refroidi par une longue période de gel. Une douceur générale synonyme de nouvelles portées pour le rongeur.