Le couple royal se prépare pour la première visite d'État belge en Afrique depuis 44 ans

Il s'agit de la première visite d'État belge en Afrique du Sud et de la première dans un pays africain depuis 1979, lorsque le roi Baudouin s'était rendu en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Philippe a pour sa part déjà mis plusieurs fois le cap vers l'Afrique du Sud. En 1994, il a notamment assisté, en tant que prince héritier, à la prestation de serment de Nelson Mandela, alors devenu premier président noir de l'Afrique du Sud. En 2006, Philippe et Mathilde ont mené une mission économique dans le pays. En tant que Souverain, Philippe était présent aux funérailles de Mandela en 2013.