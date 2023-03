Les accidents de trottinettes se multiplient au printemps

Au deuxième trimestre 2022, 271 accidents impliquant une trottinette électrique sont survenus en Région bruxelloise, trois fois plus qu'à la même période en 2021. Ce deux-roues est de plus en plus utilisé dans les rues de la capitale. En juin dernier, 1,5 million de locations ont ainsi été effectuées, contre une moyenne mensuelle de 100.000 locations en 2021. Quelque 23.000 engins de ce type se trouvent en libre-service aujourd'hui à Bruxelles.

En ce début de printemps 2023, le Service public de Mobilité bruxellois a pris les devants. Il souhaite rappeler quelques règles simples aux utilisateurs de ces nouveaux engins de déplacement: respecter les feux rouges, emprunter les infrastructures cyclables ou la chaussée, ne pas rouler en ayant consommé drogue et/ou alcool, et ne pas se faufiler dans la circulation.

Un petit quiz code de la route a été élaboré sur le site www.permistrotti.brussels. Lorsqu'un utilisateur répond correctement aux 5 questions, il réussit son "permis trotti", ce qui lui donne droit à un code de réduction pour son prochain trajet.

Le temps de cette campagne, les six zones de police bruxelloises seront particulièrement attentives aux comportements des usagers de trottinettes. Rouler sur le trottoir peut être sanctionné d'une amende de 68 euros alors qu'il en coûtera 184 euros à celui qui brûle un feu.