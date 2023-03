"Nous maintenons la pression": la ministre Lahbib s'entretient avec son homologue iranien au sujet d'Olivier Vandecasteele

Le message reste le même côté belge: "J'ai, une fois de plus, dénoncé les détentions arbitraires. Notre compatriote Olivier Vandecasteele doit être libéré au plus vite et, dans l'intervalle, ses conditions de détention doivent s'améliorer", précise la libérale. "Nous maintenons la pression", ajoute-t-elle.