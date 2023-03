Quatre nouvelles prisons verront le jour à l’horizon 2030, trois en Wallonie et une à Anvers : "Un moyen de lutter contre la surpopulation carcérale"

Comment expliquer le sous-effectif chronique des agents pénitentiaires ?

"Tout a démarré avec la grève de trois mois survenue en 2016 suite à des coupes budgétaires, lorsque le cadre organique du personnel avait été revu à la baisse. Un accord a finalement été trouvé avec le ministre de la Justice de l’époque, Koen Geens, et nous avons alors pu recommencer à recruter du personnel. Mais ensuite, il y a eu une pénurie de candidats souhaitant devenir agents pénitentiaires. Depuis lors, nous ne parvenons pas combler tous les cadres du personnel. Depuis l’année dernière, la situation s’améliore. En Wallonie, les cadres sont quasiment complets. Un travail doit encore être réalisé pour la Flandre et Bruxelles."

Pourquoi y-a-t'il un tel manque d’attrait pour la profession ?

"Le phénomène est ressenti dans une série de secteurs, privés comme publics. Le nombre de métiers en pénurie ne cesse d’augmenter que ce soit au niveau des soins de santé, de la police, du milieu carcéral. La mobilité des jeunes est nettement plus importante que par le passé. Ils vont plus rapidement changer d’emploi. La culture du travail est en train de se redéfinir. On ne prend plus un job 'pour toute la vie.'"

N’y a-t-il pas un problème de valorisation du métier d'agent pénitentiaire ?

"Si l’on compare avec les autres métiers du service public, ce n’est pas mal rémunéré. Nous avons encore des zones problématiques comme Anvers ou Malines. Bruxelles est toujours un noyau compliqué également. Ce n’est pas la zone la plus attractive pour aller travailler, notamment à cause de l’actuelle politique de mobilité. L’on constate clairement que les candidats sont de moins en moins demandeurs de venir travailler dans la capitale."

De nombreux observateurs estiment que la prison de Haren a été inaugurée beaucoup trop vite et le personnel n’est pas en nombre suffisant. Vous faites le même constat ?

"Il est vrai que le délai entre l’inauguration officielle de la prison et la mise en service a été court. Tout n’a pas pu être testé dans des conditions idéales mais il y avait également une certaine pression pour pouvoir utiliser cette capacité supplémentaire le plus rapidement possible. En soi, il n’y a donc pas eu de véritable manque de personnel. Cependant, il y avait une grande partie du personnel inexpérimenté qui devait encore apprendre la profession. Et les agents qui venaient de la prison de Forest devaient encore se familiariser avec leur nouvel environnement de travail, très différent de l’ancien. Nous constatons toutefois que le transfert de quelque 300 détenus s’est déroulé sans incident majeur."

Des recrutements sont-ils prévus ?

"Il y a 121 postes à pourvoir à la prison de Haren. Les accompagnateurs de détention travaillent au sein des unités de vie ou de la section du village pénitentiaire et guident un groupe de détenus. Ils sont le premier point de contact dans leur vie quotidienne et examinent avec eux la manière avec laquelle la détention peut être menée de manière optimale."

Le taux de surpopulation en Belgique est l’un des plus élevés d’Europe. Comment remédier à la situation ?

"La question est de savoir s’il y a trop de détenus ou trop peu de capacités. Soit on cherche des moyens pour avoir moins de détenus, soit on débloque des moyens pour avoir plus de place pour pouvoir accueillir correctement les détenus. Les politiques ont pris le parti d’augmenter la capacité carcérale et le Master Plan prison a pour objectif de passer d’une capacité de 9800 à 12.000 places entre 2025 et 2030, ce qui permettrait répondra à la problématique de la surpopulation (on compte actuellement 11.402 détenus en Belgique et ce chiffre est appelé à augmenter à l’avenir, NdlR)."

Qu’est ce qui va être mis en place pour atteindre cet objectif ?

"Selon les estimations, à affiner suivant le planning de nos partenaires, la prison de Ypres va rouvrir, après rénovation, au début 2024 avec 167 places. La prison de haute sécurité d’Anvers verra le jour en 2025 et prévoit 444 places. La prison de Vresse-sur-Semois ouvrira au début 2028 avec 312 places tout comme celle de Bourg-Léopold, avec la même capacité. Enfin, la prison de Verviers ouvrira en 2030 avec 240 places."

Le taux de récidive des anciens détenus fait partie des plus élevés d’Europe. Le tout à la prison est-il la solution ?

"La comparaison avec d’autres pays est périlleuse car tous les pays n’ont pas la même méthodologie de comptage. En Norvège, la récidive est calculée entre 20 et 30 % tandis que la moyenne européenne est de 70 %. Nous nous situons dans cette fourchette. Le résultat n’est de toute façon pas positif mais la comparaison avec d’autres pays est tronquée. Écrouer, c’est une chose, mais tout un travail de réinsertion est en cours et doit contribuer à faire diminuer le taux de récidive."

Les maisons de détention qui voient le jour sous l’impulsion du ministre Van Quickenborne constituent-elles une réponse crédible à la problématique de la surpopulation ?

"Les maisons de détention vont dans le bon sens. Elles visent à héberger des détenus condamnés pour des courtes peines qui ne se retrouvent dès lors plus dans les maisons de peines ou sous bracelet électronique. Les détenus sont accompagnés par des agents pénitentiaires en civil avec un accent mis sur la réinsertion via le travail. L’accès vers l’extérieur est facilité et cela doit permettre à un détenu d’avoir l’opportunité de trouver un travail permettant dès lors d’éviter la récidive."