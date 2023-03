“Tu aimes l’esprit d’équipe et la discipline ?” : Carton plein pour l’option défense, prévention et sécurité à l’école

Initiée par la Défense et mise en place dans les écoles à la rentrée 2022/2023, cette option vise à informer et à préparer les élèves de quatrième, cinquième et sixième année à l’un des métiers de la sécurité des différents partenaires du projet soit la Défense, les agents de gardiennage, les pompiers, les agents pénitentiaires et les policiers. A travers les réseaux et réparties sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, treize écoles différentes ont pris part au projet.

“Pour pouvoir ouvrir l’option, il fallait déjà proposer une septième année AMDPS et être situé à proximité d’une base militaire, d’une caserne de pompier et d’un hall de sport. Avec 53 élèves inscrits, nous sommes l’école qui compte le plus grand nombre d’inscrits dans ce domaine”, explique Françoise Collin, directrice de l’établissement.

“C’est une formation très complète. Les élèves ont des heures de cours destinés aux futurs policiers, agents pénitentiaires, matelots et militaires. Ils ont des cours d’histoire de la Belgique, de géopolitique, d’éducation physique appliquée, d’initiation à l’informatique… Tous les élèves auront touché à tout quand ils sortiront de l’école”, poursuit la directrice. L’option AMDPS comporte également un voyage de survie dans le sud de la France.

Pendant leurs trois ans d’écolage, les élèves sont formés pour présenter les épreuves de sélection de la Défense, des écoles du feu, des agents pénitentiaires ainsi que des écoles de police. Une fois leur diplôme en poche, ils peuvent aussi se faire agréer comme agents de gardiennage. Des prérequis sont demandés aux élèves intéressés.

“Pour intégrer la formation, il est souhaitable d’avoir une bonne condition physique, d’être organisé, structuré et rigoureux dans ses tâches d’apprentissage, d’avoir le sens de la discipline et de la hiérarchie, d’être motivé et d’avoir le sens de la responsabilité et de faire preuve de stabilité émotionnelle et une bonne résistance au stress”, prévient l’école.