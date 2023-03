Attentats à Bruxelles: des citoyens forment des cercles au cœur de la capitale pour rendre hommage aux victimes

A l'initiative de ce rassemblement, on retrouve l'artiste Alexandra Jacquet et la poétesse visuelle Kristin Verellen. Le compagnon de cette dernière, Johan Van Steen, a perdu la vie il y a exactement sept ans dans la station de métro Maelbeek. "Si un tel événement a pu se produire, c'est parce qu'à un certain moment, le contact humain a été rompu. C'est alors qu'émergent l'aliénation, la polarisation, la violence et, de manière paroxystique, des attentats. Le rassemblement que nous organisons aujourd'hui est un moyen de se prémunir de cette aliénation", a commenté l'artiste.