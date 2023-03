Au moins 180 enfants victimes directes ou indirectes des attentats de Bruxelles : ce qui est mis en place pour les accompagner

À lire aussi

Concrètement, une subvention de plus de 60.000 euros a été octroyée à l’ASBL SMAJ (Service Marchois d’Aide au Justiciable) dans le cadre du projet "Des mots pour des maux" destiné aux mineurs d’âge. L’ASBL s’associera avec un autre partenaire, le service d’Aide Aux Justiciables pour la division de Neufchâteau. "Ces deux associations sont reconnues pour leur expertise et la qualité de la formation de leurs psychologues et criminologues, spécifiquement liés à la prise en charge de personnes traumatisées en ce compris des mineurs d’âge", explique Valérie Glatigny.

"Environ 180 mineurs d’âge sont actuellement constitués parties civiles par un parent"

L’objectif du projet est d’accompagner les jeunes via des ateliers créatifs et des groupes de parole. Ces ateliers seront proposés d’ici la fin du printemps à des mineurs d’âge victimes des attentats de Bruxelles ou proches de victimes. "Environ 180 mineurs d’âge sont actuellement constitués parties civiles par un parent. À cela s’ajoutent les enfants des victimes qui ne se sont pas constituées parties civiles mais qui sont déclarées personnes lésées", précise Valérie Glatigny.

Par ailleurs, une enveloppe de 342.000 euros a été débloquée au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles afin de créer un guichet d’accompagnement des victimes dans leurs démarches administratives. Ce budget doit permettre de renforcer le personnel administratif ainsi que les assistants sociaux et psychologues.

La multitude de "guichets uniques" pointée du doigt par Ecolo

De son côté, Olivier Vajda, député fédéral Ecolo, déplore le morcellement des compétences et l’existence de plusieurs guichets uniques en fonction des régions. "En réalité, il y a tellement de guichets uniques qu’on ne peut plus les appeler de la sorte", explique-t-il. "Il convient de travailler à la mise en place d’un service d’accueil proactif des potentielles victimes organisé par le gouvernement fédéral afin d’orienter les victimes dans leur cheminement vers les assurances."

Il tient à souligner "le travail extraordinaire" des associations qui suppléent le fédéral dans ses missions. "Lorsque les victimes s’adressent à un guichet unique, elles sont renvoyées vers une autre administration or elles sont sous le choc et ont besoin de tout sauf de cela. Je tiens donc à souligner le travail des associations de victimes qui permettent de ne pas les livrer à elles-mêmes. Il convient de créer un seul guichet d’accompagnement unique au plus vite", conclut-il.