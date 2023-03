Et s’il y avait des attentats aujourd’hui ? “Pour l’antiterrorisme, ce serait pire qu’en 2016 ! ”, fustige le député MR Denis Ducarme

”J’ai pu mettre en place la Commission attentats dans les jours qui ont suivi. Elle va travailler pendant un an et demi. Tout de suite, on fait le constat qu’il y a eu des manquements. Il s’agissait de demander au gouvernement de se remettre à niveau. On aurait pu éviter ça, pour le moins réduire le niveau de risque. À l’époque, nous étions convaincus, après trente-deux morts et toutes ces victimes dont certaines auront des séquelles à vie, que toutes les recommandations seraient implémentées. Après avoir été ministre jusqu’en 2020, je reviens à la Chambre et je constate qu’on est loin du compte. Sur certaines recommandations de la Commission, on est à 70 % d’implémentation, sur de nombreuses autres, on est à peine 30 %.”

À lire aussi

Denis Ducarme MR ©Bernard Demoulin

Pourquoi ce relatif laisser-aller, selon vous ?

”Une des raisons, c’est que l’exécutif en place aujourd’hui n’était même pas, pour une partie d’entre eux, parlementaires, au front, au moment des attentats. Il n’y a pas eu de continuité. Il y a aussi un manque de budget dégagé. La menace n’est plus aussi forte, il y a moins de pression médiatique, populaire, moins de peur. Il y a un cruel manque d’investissement par rapport à la police judiciaire, par rapport à un service majeur, la Computer Crime Unit. Il y a un manque de ressources humaines alors que le suivi des réseaux, l’enquête sur le plan informatique sont aujourd’hui primordiaux C’est encore pire quand on voit la situation de la division ‘antiterrorisme’, la DR3. Les conditions humaines, matérielles, l’état de leurs bagnoles, l’armement… Comment, après ce qu’on a vécu, peut-on encore laisser la division travailler comme ça ? On fragilise les principaux remparts de la lutte antiterroriste, qu’elle soit islamiste, toujours dans la plus grande partie des cas, mais aussi d’extrême gauche, d’extrême droite, des narcotrafiquants… On a même la menace des écologistes radicaux, qui veulent par exemple rentrer sur des sites de centrales nucléaires. Depuis 2016, les moyens de la police judiciaire, dont la cellule 'antiterrorisme', ont reculé. Des responsables de la division m’ont dit ceci : ‘Si on devait faire face aujourd’hui aux attentats de 2016, on ne serait plus capable de faire face comme on l’a fait’. À l’époque, ils ont dû enquêter, choper des mecs, éviter que ça repète quelque part.”

guillement Nous recommandions la création d’un fonds de garantie, géré par L’État, pour indemiser les victimes. Le Ministre Dermagne vient de faire une croix dessus. Il y a un manque de volonté du gouvernement à faire plier les assurances, Assuralia en l’occurrence. Les assurances n’en ont pas voulu et le gouvernement a plié. Le comportement des assurances est indigne.

Améliorer le dispositif d’aide aux victimes était aussi recommandé…

” Il s’agit notamment de savoir, pour le futur, comment on va indemniser les victimes d’attentats. Nous recommandions la création d’un fonds de garantie géré par L’État. Le Ministre Dermagne (NdlR. Économie) vient de faire une croix dessus. Il y a un manque de volonté du gouvernement à faire plier les assurances, Assuralia en l’occurrence. Bien sûr qu’il y a eu du lobbying. Les assurances n’en ont pas voulu et le gouvernement a plié. Le comportement des assurances, comme il l’avait été pendant le Covid notamment par rapport aux indépendants, est à nouveau indigne. Elles considèrent que, comme ce sont elles qui indemnisent, ce sont elles qui doivent être les interlocuteurs directs de la victime. Je considère que, dans un cas aussi extrême que des attentats, l’interlocuteur, ce doit être l’État, cela ne doit pas être le privé, avec la dureté que ça peut impliquer. Pour les victimes de 2016, on constate en effet que ça ne se fait pas sans heurts. C’est l’État qui doit entrer en relation avec l’assurance, évaluer le niveau des dommages.”

À lire aussi

Quid de la lutte contre la radicalisation ?

”Avant les attentats, le lien entre radicalisme et acte radical violent était nié. Les radicaux n’étaient que des radicaux de la parole. Or, on a eu Sharia4Belgium, devenue une base de recrutement, pour le djihad. Même s’il y a des radicaux qui ne deviennent pas violents, on a eu la preuve que le pont existait. Dans ces conditions, nous avons recommandé la multiplication des CSIL dans les communes (NDLR. Cellules de Sécurité intégrale locales). On réunit tous les acteurs à l’échelle d’une ville. Les services publics, la TEC, les écoles, les entreprises… Le but est d’identifier un signal faible ou fort de radicalisme et de communiquer aux services de Renseignement et de police, l’identité de personnes qui ont, souvent très rapidement, changé de comportement. Ces personnes sont alors mises sous la loupe parce qu’ils risquent de basculer dans la violence. C’est la seule chose que la Commission a demandée à la Région wallonne. Et ça n’a pas été fait. (NdlR. En 2020, 115 communes wallonnes n’avaient toujours pas de cellule pour 48 en Flandre). Si elle considère que cette recommandation n’est pas importante, qu’elle le dise carrément.”

À lire aussi

La Belgique, terre d’accueil des radicaux ?

”Souvenez-vous de l’assassinat du professeur Samuel Paty en France. On sait que le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) a été impliqué. Le ministre de l’Intérieur français l’a fait dissoudre et le collectif s’est installé en Belgique, sous le nom de CCIE (Europe). On doit se doter d’un outil qui permette de ne pas voir s’installer en Belgique les rebuts de l’islamisme radical jetés aux ordures par nos voisins. Et donc j’ai déposé un texte qui nous donne la possibilité à nous aussi de ne pas accepter que de tels groupes s’implantent chez nous. Sur le plan juridique, ce n’est pas simple. En Belgique, le ministre de l’Intérieur ne peut dissoudre un groupement. Il faudrait donc passer par un juge et lui donner la possibilité de le faire, c’est en ce sens que va ma proposition.”

À lire aussi

À lire aussi

Quelles sont les recommandations qui ont été suivies ?

”Par exemple, la sécurité des aéroports, la mobilité, il y a eu de grands progrès. Tout comme au niveau de la Sûreté de l’État. Des investissements, humains et matériels, ont été faits. Par contre, l’échange entre le SGRS et la Sûreté, ça ne va pas du tout. Le Service Général militaire du Renseignement et de la Sécurité ne fonctionne pas. Cet organe reste en crise. Autre point positif : il y a aujourd’hui une logique, dans l’organisation pénitentiaire, pour isoler les radicaux.”

À lire aussi

Que propose le MR ?

”Une part non négligeable des recommandations portant sur la DR3, la police judiciaire ou encore le SGRS n’ont pas été rencontrées. Le MR va continuer à mettre la pression pour leur implémentation. Néanmoins, j’ai convenu, en concertation avec le président du parti, que si nous devions faire le constat en fin de législature que les retards ou les reculs persistent, nous prévoirons dans notre programme 2024 l’essentielle implémentation de recommandations majeurs non rencontrées.”