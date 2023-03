Il manque 895 enquêteurs fédéraux pour suivre les dossiers de grande criminalité : "Une task force pour renforcer la police judiciaire d’Anvers"

Mais le tableau que brossent les avocats pénalistes du bilan est toutefois plutôt décevant. "L’ampleur du trafic de drogue ainsi que le nombre de personnes impliquées sont beaucoup plus importants qu’on ne le pensait. L’opération Sky ECC n’a pratiquement pas perturbé l’approvisionnement. Les chiffres prouvent surtout que la justice est à la traîne, les bandes criminelles ayant changé de mode opératoire entre-temps. En outre, chaque dossier est porté à la connaissance de la justice séparément", explique une députée de l’opposition.

De son côté, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne assure que des renforts sont prévus pour les différentes sections de la police judiciaire fédérale (PJF). "La PJF d’Anvers doit, certes, bénéficier de renforts, mais toutes les PJF du pays doivent pouvoir faire face à la criminalité croissante liée à la drogue et à la criminalité en général. Nous ne laisserons pas quelques déclarations de pénalistes dicter notre politique pénale", explique-t-il.

"Depuis l’entrée en fonction de ce gouvernement, la PJF d’Anvers a acquis 54 employés supplémentaires, sur un total de 466 employés en février 2023."

En juin 2022, le gouvernement a décidé de recruter 195 enquêteurs supplémentaires pour la police judiciaire fédérale, portant à 895 le nombre d’enquêteurs manquants pour pouvoir assurer un suivi optimal des dossiers liés à la grande criminalité. "Le recrutement bat son plein", assure le ministre Van Quickenborne. "Les PJF d’Anvers et de Bruxelles sont prioritaires à cet égard. Pour la PJF d’Anvers, 261 offres d’emploi ont été publiées entre octobre 2020 et février 2023 et 118 agents ont été recrutés, tandis que 28 recrutements sont en cours. Depuis l’entrée en fonction de ce gouvernement, la PJF d’Anvers a acquis 54 employés supplémentaires, sur un total de 466 employés en février 2023. Le renforcement de la PJF d’Anvers fait l’objet d’une task force qui se réunit tous les quinze jours sous la présidence du directeur de coordination d’Anvers."

"Les 1600 agents supplémentaires couvrent à peine les départs à la retraite donc la plus-value apportée est très minime par rapport aux besoins réels."

Selon l’opposition PTB, il reste malgré tout beaucoup de travail pour répondre à la demande des agents de terrain qui demandent, d’urgence, le recrutement de 1000 enquêteurs. "La ministre Verlinden a assuré qu’il y aurait 400 enquêteurs recrutés d’ici la fin de la législature en 2024, ce qui reste bien en dessous de ce qui est demandé", explique Nabil Boukili, député fédéral PTB. "Enfin, elle a annoncé le recrutement de 1600 policiers de terrain mais le retour que l’on a, c’est que ces 1600 agents couvrent à peine les départs à la retraite donc la plus-value apportée est minime par rapport aux besoins réels."