Le port du masque obligatoire dans les soins de santé, c'est terminé

L'obligation du port du masque dans les établissements de soin constituait peu ou prou la dernière règle sanitaire "stricte" encore en vigueur pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Depuis le 4 mai 2020, le port d'un masque buccal était obligatoire dans les hôpitaux, quel que soit le service.

"Après trois ans, je suis heureux que nous puissions supprimer l'obligation générale de porter le masque partout et tout le temps dans le secteur des soins, et la remplacer par un plan axé sur une utilisation ciblée", réagit le ministre fédéral Frank vandenbroucke. "Évidemment, il ne faut pas oublier que le masque reste particulièrement utile pour empêcher la transmission des virus (pas uniquement le Covid), certainement dans un hôpital, ou lorsque vous allez chez le généraliste, par exemple, et que vous vous trouvez dans la salle d'attente avec d'autres personnes malades."

"Dans le contexte actuel, le port du masque est fortement recommandé dans toutes les interactions entre patients, ou entre patients et prestataires de soins. Cela peut changer si la circulation des virus circulatoires diminue", ajoute M. Vandenbroucke.