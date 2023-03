Le PTB veut attaquer Delhaize là où ça fait mal : “Il faut supprimer toutes leurs aides pour éviter que le plan ne soit signé”

Pas de surprise dans le dossier Delhaize : Germain Mugemangango et le PTB se placent évidemment aux côtés des travailleurs après l’annonce du groupe de vouloir franchiser l’ensemble des magasins. “Il est important d’expliquer le cynisme de cette situation”, a commencé le député wallon. “Nous sommes face à une compagnie qui est ultra-bénéficiaire avec 2,5 milliards d’euros. Avec un PDG qui gagne 6,5 millions d’euros et qui s’est augmenté récemment. Ensuite, ils font cette opération pour dégager 1 milliard d’euros pour racheter leurs propres actions. En d’autres termes, c’est un cadeau qui est fait aux actionnaires. Je comprends la colère des travailleurs et j’attends des partis politiques qu’ils disent non à ce plan.”