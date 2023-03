Reprise d'EDPnet par Proximus: l'Autorité belge de la concurrence ouvre une enquête

L'auditeur général Damien Gerard a expliqué que l'enquête a été lancée sur la base de ce que l'Autorité belge de la concurrence a entendu au cours de la procédure judiciaire. Cette dernière craint essentiellement que la concurrence sur le marché soit considérablement réduite, étant donné qu'EDPnetétait le seul opérateur indépendant restant sur le réseau de Proximus, en plus de Proximus lui-même.

Si les conclusions préliminaires sont confirmées au cours de l'enquête, l'Autorité de la concurrence peut encore bloquer le rachat, a précisé Damien Gerard. "Il y a une nouvelle jurisprudence de la Cour européenne de justice à ce sujet." Un blocage ne signifie pas nécessairement la fin pour EDPnet. "Il y avait un certain nombre d'autres très bonnes offres", a ajouté l'auditeur.

EDPnet, client du réseau Proximus jusqu'ici, a connu des soucis financiers en fin d'année dernière. L'entreprise a demandé et obtenu d'être protégée de ses créanciers. Les discussions autour d'un ajustement de ses dettes n'ont cependant pas porté leurs fruits et le tribunal a donc décidé que les actifs sous contrôle pouvaient être vendus. Proximus, l'un des créanciers, était candidat à la reprise et avait introduit une offre contraignante de 20,5 millions d'euros.

À ce jour, EDPnet, opérateur indépendant qui exerce ses activités en Belgique et aux Pays-Bas, compte environ 46.000 clients pour l'internet fixe et 13.500 pour le mobile.