Tous les profs ne sont pas contre Chat GPT: "Nous, on l’encourage… De toute façon, les élèves vont quand même l’utiliser!"

En France, l’université Science-Po a menacé d’exclure les étudiants qui y ont recours tandis qu’en Australie, des établissements ont bloqué son accès via des pare-feux. A New-York, ChatGPT a été interdit dans toutes les écoles mais en Belgique, des établissements envisagent les choses d’une manière totalement différente.

Plutôt que de limiter l’usage du logiciel ou de l’interdire, ils ont décidé d’encourager son utilisation par les élèves.

Dans un dossier consacré à l’usage de ChatGPT, le SeGEC donne la parole à quatre professeurs de l’UNamur.

“Face à l’émergence de ChatGPT, ils ont opté pour une approche originale. Plutôt que de l’interdire ou de s’en méfier, ils encouragent au contraire leurs étudiants à s’en servir dans le cadre de leurs cours mais de manière critique et intelligente pour en quelque sorte le démystifier et leur montrer ses limites, son utilité relative et ses dangers”, souligne le réseau libre.

“Avec mes collègues, on est parti d’un double constat. D’un côté, on savait que les étudiants allaient de toute façon l’utiliser. De l’autre, on s’est demandé si au-delà des craintes qui existent quant aux dérives potentielles de ChatGPT, il n’était pas plus intéressant de l’intégrer à nos cours pour que nos étudiants apprennent à s’en servir concrètement mais de manière critique et raisonnée”, explique ainsi Olivier Sartenaer, chargé de cours en faculté des sciences, philosophies et sociétés.

L’utilisation de ChatGPT dans le cadre des cours est toutefois soumise à condition : les étudiants doivent citer l'lA au même titre que les autres sources et fournir une capture d’écran des discussions qu’ils ont eue avec l’outil. De cette manière, l’enseignant entend encourager l’esprit critique de ses étudiants. “Ils doivent vérifier si une information est juste et recouper leurs sources. Ils ne doivent pas perdre de vue que ce que dit cette IA n’est pas une vérité absolue”, explique l'enseignant au réseau libre.

Dans les écoles du SeGEC, une interdiction n’est pas non plus à l’ordre du jour. Un groupe de travail planche actuellement sur la question dans l’idée d’aboutir sur une position complète et officielle qui sera communiquée à l’ensemble des établissements du réseau. “Interdire ChatGPT pour l’interdire n’est pas une option pertinente car ce robot conversationnel fait déjà partie de notre réalité actuelle”, estime Maxime Dusquenoy, membre du groupe de travail mis sur pied par le réseau.