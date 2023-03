Afin de débattre sur ces sujets, trois invités : David Leisterh, vice-président du MR et Président du MR Bruxellois, Vincent Gilles le président national du SLFP Police et Justien Dewil le porte-parole de Walibi. Ils seront confrontés aux chroniqueurs du jour : Xavier Dupret, économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte, Ludivine de Magnanville la présidente de la Fédération Horeca Bruxelles et Alexis Carantonis, rédacteur en chef de dhnet.be.

Pour aborder le premier sujet, Vincent Gilles dénonce que le manque de respect des politiciens est à la mesure du manque de respect de la population envers les policiers. “Je parle de citoyens à la frange de la société. Ce qui est problématique, c’est que de nombreuses associations prêtent attention à ces personnes, des criminels, qui font usage de racontars dans le but de nuire à l’image des policiers.”

Ensuite deux participants au début se sont particulièrement illustrés dans un clash entre David Leisterh et Xavier Dupret. Le premier explique la situation malsaine. “À un moment donné, si vous bénéficiez de l’argent de la collectivité et qu’en parallèle vous fraudez, vous devez être puni et sanctionné.”

L’économiste réagit alors du tac au tac aux paroles du libéral. “Je suis heureux de voir que vous dénoncez avec la FGTB le fait que des entreprises subsidiées licencient du personnel. Vous saviez que nous avions raison !”

Il accuse aussi le MR de donner des chiffres et des vérités qui n’ont pas été vérifiées scientifiquement. Selon lui, le problème est la fraude fiscale, bien plus que la fraude sociale. “On ne mesure plus rien, s’emporte Xavier Dupret. Il faudrait davantage financer les services publics en combattant la fraude fiscale. C’est elle qui est importante et qui pose problème.”

De son côté David Leisterh explique qu’il ne faut pas généraliser la situation, il n’existe pas que des fraudeurs. “Il y a certaines personnes qui fraudent et via les enquêtes, on s’aperçoit que de nombreuses personnes ont besoin de ces logements. Si je peux permettre à quelqu’un dans le besoin de prendre la place d’un fraudeur, alors je le fais tout de suite car c’est une urgence sociale.”