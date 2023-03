David Clarinval: "Les syndicats comparent Delhaize à un esclavagiste, il faut arrêter de propager ces caricatures!"

À lire aussi

David Clarinval a ensuite poussé un petit coup de gueule envers les syndicats socialistes qui, d'après lui, "caricaturent vraiment" la franchise. "On a l'impression d'avoir des esclavagistes. C'est ce que les syndicats veulent faire croire. Ils pensent qu'ils vont travailler avec des esclavagistes. Ce sont des caricatures qui doivent arrêter d'être propagées", commente le ministre MR.

Avant de poursuivre: "C'est clair que dans les magasins franchisés, il y a moins, à superficie égale, de personnel que dans les magasins intégrés. Les conditions de travail ne sont pas moins bonnes. Ce sont les mêmes. Mais c'est un management de travailleurs indépendants".

David Clarinval a aussi évoqué le budget fédéral. Les chiffres de la Banque national prévoient un déficit de 41 milliards à l'horizon 2028. Comment combler ce gouffre ? David Clarinval répond: "Il y a plusieurs éléments à donner. Le déficit est en train de s'accroitre. Si on ne prend pas des mesures, on aura un déficit proche des 6%. Ca veut dire que l'Europe va nous sanctionner car on est en plein dérapage budgétaire. Il faut déjà se demander si on prend des mesures sur le budget 2023 pour corriger le tir ou si on attend 2024 ou 2025. Je pense qu'on doit déjà faire un effort cette année mais cet effort doit être calibré et ne va pas impacter la croissance. Mais tous les partis autour de la table ne sont pas d'accord", clame-t-il.

David Clarinval a aussi évoqué le master en médecine qui pourrait s'organiser du côté de Mons, bien que ça ne soit pas une thématique fédérale. Le Vice-Premier s'est plutôt montré contre.